Plusieurs centaines de fans du Standard ont manifesté devant Sclessin (vidéos)

Le départ d’Alexandre Grosjean, vendredi, n’aura pas suffi à calmer les ardeurs des supporters du Standard qui, à l’initiative de trois des plus grands groupes de supporters, les Ultras Inferno 96, le Publik Hysterik Kaos 2004 et le Hell Side 81, ont organisé dimanche avant la rencontre face à La Gantoise une action de protestation, sous la forme d’un rassemblement qui a réuni entre 200 et 300 fans du club liégeois. À grands coups de pétards et de fumigènes, ceux-ci se sont arrêtés en face de la grille d’entrée à la tribune principale, où ils ont déployé une banderole avec ces cinq mots : « Le Standard, c’est nous ». La cible de leur courroux : Bruno Venanzi, lui aussi grimé en clown, comme son Chief Executor Officer (CEO) l’avait été quelques semaines plus tôt. De nombreux messages avaient été couchés sur les calicots, pour demander le départ de la direction du Standard, qui se résume désormais à son président. « AG out, BV next », disait l’un d’eux. « L’ADN Standard, c’est nous », était-il écrit sur un autre, alors que « Le bal est fini » faisait référence à une célèbre phrase twittée par Alexandre Grosjean peu après les débuts de Mbaye Leye au poste d’entraîneur principal, pour faire croire que les problèmes du Standard étaient réglés. Au début du match, les supporters se sont retrouvés aux coins des tribunes 2 et 4, où ils ont à nouveau entonné des chants hostiles à Bruno Venanzi.