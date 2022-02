Redescends sur terre, Paulo!

On est tous fiers et contents du grand retour de Stromae. Ses chansons comme ses coups médiatiques nous surprennent encore. On a toujours apprécié le gentil garçon qu’est Paul dont on aime beaucoup le dernier album. Mais on ne comprend pas très bien pourquoi celui-ci a interdit la présence de photographes accrédités à sa première mondiale de mardi dernier au Palais 12. Ce manque de confiance envers de vrais professionnels est étonnant, décevant. Ce qu’on peut mettre sur le compte du stress ou du doute n’est plus admissible quand il s’agit de récidiver à la conférence de presse bruxelloise prévue mercredi prochain dans un lieu gardé secret. Universal nous a prévenus par mail : « Ni photos, ni vidéos, ni enregistrements audio (le son de la conférence de presse sera remis par la suite mais ne pourra pas être utilisé/distribué), téléphones éteints, éviter les sujets suivants : sa vie privée, ses périodes de dépression, la maladie. Chacun devra soumettre ses questions avant mardi. »