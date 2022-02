Que penser de «Multitude», le nouvel album de Stromae?

Après le concert de mardi au Palais 12 où il a révélé sept nouveaux morceaux, suivi de Paris jeudi et Amsterdam dimanche, Stromae poursuit sa campagne 2022-2023 avec l’autorisation laissée aux médias de parler du disque Multitude dont nous avons reçu un lien d’écoute vendredi. Mais pas question d’en parler avant ce lundi, embargo oblige. De la même manière que mercredi, il convoquera la presse dans un lieu pas encore révélé pour une conférence où il a d’ores et déjà interdit photographes, vidéos et même enregistrements sonores. Le patron décide, les médias obtempèrent, ils n’ont pas le choix.