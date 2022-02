Stromae: «Le plus dur est derrière moi, je pense»

Vendredi, le maestro nous revient avec un disque, «Multitude», et un moral régénéré. Il se confie sur son renouveau musical, son retour à la scène et le succès formidable qui a failli l’emporter.

Ça fait quatre ans que je n’avais plus parlé à un journaliste, je suis un peu tendu mais ça fait plaisir.» Plaisir partagé. Ce 2 décembre 2021, à 14h45, le Zoom s’allume sur Stromae dans son salon bruxellois. On le sent poli par nature, soucieux par nécessité: la ronde promotionnelle du chanteur belge sera telle, à l’occasion de son nouvel album à sortir le 4 mars, que des interviews ont été planifiées trois mois à l’avance afin de ne pas être débordé.

Afin, aussi, de conserver un rythme à taille humaine pour celui que le succès invraisemblable de «Racine carrée», dès 2013, a jeté sur les genoux. «Je n’ai aucun retour sur Multitude, à part ma famille et mon label. Et je n’en aurai pas du public avant le 4 mars, c’est un peu stressant. J’espère que vous l’avez aimé.» On opine, il sourit et se cale plus confortablement dans son canapé.