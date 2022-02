Standard: place au match de la peur face au Beerschot...

Battu par La Gantoise dans les derniers instants du match, le Standard et plus que jamais aux abois avant le rendez-vous de la peur face au Beerschot mercredi. Sera-ce encore avec Luka Elsner sur le banc ?

Arnaud Bodart est resté pendant de longues secondes, au coup de sifflet final, allongé sur le sol, la tête entre les gants, terriblement marqué, conscient d’avoir précipité, comme cela avait été le cas huit jours plus tôt à Ostende, la défaite des siens. Parti à la faute, le gardien et capitaine liégeois venait de commettre une grosse erreur technique, en laissant échapper un ballon expédié par Hjulsager et poussé au fond des filets par Tissoudali. Avec, au départ de la phase, une perte de balle de Cafaro suivie d’un raid de Depoitre qui traversa tout le terrain sans jamais être inquiété. « Il n’a pas fait son travail correctement », confie tout de go Luka Elsner en parlant de Bodart. « Ce n’est pas parce que tu as un statut particulier que tu peux passer à côté deux fois d’affilée de cette manière-là. Il en prend la responsabilité mais derrière, il faut pouvoir changer les choses… »