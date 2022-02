L’Europe et ses alliés au rendez-vous de l’Histoire

Il faut prendre la très lourde mesure du constat qui s’impose désormais : l’Occident est au combat avec le Kremlin, même s’il ne lui a pas officiellement déclaré la guerre. Après quelques heures d’hésitations, d’arguties et de calculs d’intérêts, depuis ce week-end, c’est un front uni des Européens entre eux, et des Européens avec les Américains, les Britanniques, les Nippons et les Canadiens, qui est passé à l’offensive. Le but est de soutenir les Ukrainiens dans cette guerre folle que la Russie leur a déclarée. Mais il s’agit bien au-delà pour cette coalition, d’anéantir le pouvoir de l’homme qui met en péril la stabilité du monde libre et la pérennité des valeurs démocratiques en osant le retour de la guerre en Europe.

C’est un tapis de « bombes » que l’Union européenne et ses alliés ont déversé sur Poutine en quelques heures, comme pour empêcher le pouvoir de reprendre son souffle à Moscou.