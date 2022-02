Paulo Fonseca, ancien entraîneur de l’AS Rome, a réussi à quitter l’Ukraine: «Nous sommes en sécurité en Roumanie» (vidéo)

Coincé dans un hôtel de Kiev lors de l’invasion des soldats russes en Ukraine, Paulo Fonseca est finalement parvenu à quitter l’Ukraine, accompagné de sa famille, en direction de la Roumanie. L’ancien coach de l’AS Rome et du Shakthar Donetsk, qui est marié avec une femme ukrainienne et qui vit à Kiev, s’est exprimé à travers un message vidéo, dans lequel il appelle à l’aide.

« Ma famille et moi sommes en sécurité en Roumanie et nous espérons nous rendre au Portugal lundi. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés. Le cauchemar continue pour les Ukrainiens et nous appelons à l’aide et à la fin de la guerre », a ajouté le coach portugais, qui avait expliqué, quelques jours plus tôt, être coincé dans la capitale ukrainienne suite à l’invasion russe au journal Noticias.