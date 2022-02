CFE retrouve son niveau d'avant-crise

Dans le détail, les activités de CFE (activités de construction, de multitechniques et de rail ; promotion immobilière et holding) ont connu une forte hausse du résultat net avec un total record de 39,5 millions d'euros.

Pour cette année, CFE table sur une croissance modérée de son chiffre d'affaires et le maintien à un haut niveau de son résultat net. Fort d'un carnet de commandes bien rempli.

De son côté, Deme, spécialisée dans le dragage et l'ingénierie maritime, a observé un "net rebond" de son chiffre d'affaires par rapport à 2020 (+14,3%) pour s'établir à 2,5 milliards d'euros. Il reste cependant inférieur aux 2,6 milliards d'euros de 2019, année où la part des achats de fournitures était plus importante qu'en 2021.

Le résultat net a plus que doublé en un an passant de 50,4 millions à 114,6 millions d'euros et l'endettement financier s'est réduit passant de 489 à 392,7 millions d'euros.

Le carnet de commandes atteint 5,9 milliards d'euros contre 4,5 milliards d'euros fin 2020.