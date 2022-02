Xavi encense Ousmane Dembélé après sa montée fracassante contre Bilbao: «Il peut être le meilleur du monde à son poste»

Le Français a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de sa montée au jeu ce dimanche.

Un temps écarté du groupe par Xavi, après avoir refusé de prolonger son contrat qui expire en fin de saison, Ousmane Dembélé est en train de se racheter au FC Barcelone. Sur le banc ce dimanche, pour la réception de Bilbao, le Français est monté à la 67e minute, alors que le Barça menait 1-0. Et il a brillé de mille feux, en inscrivant le deuxième but des Blaugranas, avant de distiller deux passes décisives pour Luuk De Jong et Memphis Depay.

« C’est le Dembélé que l’on veut voir », s’est réjoui son coach, Xavi, au terme de la rencontre. « S’il travaille bien, il peut être le meilleur du monde à son poste. Il faut qu’on l’encourage, c’est un grand professionnel. »