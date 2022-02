Suisse: le PIB rebondit de 3,7% en 2021 (estimations provisoires)

Le ralentissement au dernier trimestre a touché en particulier le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui a accusé une baisse de 2,9% par rapport au trimestre précédent. La reprise a également marqué le pas dans les transports et la communication ainsi que dans le domaine des arts, spectacles et activités récréatives.

Le commerce a enregistré une légère progression de 0,4%, soutenu par le commerce de détail, en hausse de 4% durant ce trimestre qui englobe les fêtes de fin d'année, soutenu par la demande pour les denrées alimentaires, équipements domestiques et articles électroniques, détaille le Seco.

Les achats d'automobiles ont en revanche fortement baissé face aux retards de livraison persistants tandis que les dépenses pour les voyages et la restauration ont diminué.

La consommation privée n'a connu qu'une hausse marginale de 0,3% durant le dernier trimestre. Les dépenses des administrations publiques ont par contre augmenté de 1% avec les mesures de soutien à l'économie.

Après une contraction au trimestre précédent, les investissements en biens d'équipement ont de leur côté rebondi de 2,4%.