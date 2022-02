NBA: le nouveau duo de Philadelphie Joel Embiid-James Harden impressionne (vidéo)

Il n’aura pas fallu longtemps pour voir le résultat de la nouvelle association à Philadelphie dans le championnat NBA de basket. Le pivot camerounais Joel Embiid et le nouveau meneur James Harden sont visiblement complémentaires. Lors de leur deuxième association, ils ont permis à Philadelphie d’accrocher un troisième succès d’affilée à New York (109-125). Embiid a dominé le jeu intérieur (37 pts, 9 rebs, 4 contres), Harden a repris ses bonnes habitudes de triple-double (29 pts, 16 passes, 10 rebs), défendant de surcroît très bien (5 interceptions).

« On ne peut pas nous stopper. Que faire ? James est un grand passeur et je monopolise aussi beaucoup d’attention. Donc il faut choisir, rester sur moi ou sur lui. Et si on nous contient, on a des coéquipiers qui seront libres avec des shoots ouverts », a exposé Embiid.