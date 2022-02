Covid Safe Ticket: ce qu’il faut savoir pour le 1er mars

Par manque de prévoyance et surtout de volonté politique, il ne sera finalement pas nécessaire d’avoir eu sa dose de rappel pour conserver son CST au-delà du 1er mars. Sauf si vous décidez de quitter la Belgique.

A partir du 1er mars, le CST restera obligatoire pour entrer en boîte de nuit, participer à des grands événements, manger au resto, etc. Avoir reçu deux doses (ou une seule du vaccin Johnson & Johnson) suffit pour être autorisé à entrer.

La durée de validité du certificat de rétablissement reste bien de 180 jours (six mois) depuis la date de l’infection prouvée par un test PCR (cela ne fonctionne pas avec les autres tests comme les autotests). Il est toujours possible de réaliser un PCR ou un test en pharmacie payants pour obtenir un CST valide pendant respectivement 72 et 48 heures.