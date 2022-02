Brussels Airlines ajoute deux avions moyen-courriers à sa flotte pour la saison estivale

La demande croissante de voyages pour l'été représente une véritable opportunité, explique Brussels Airlines. Par rapport à 2020, elle constate une augmentation de 75% de demande des tour-opérateurs et de 140% de demandes de charters sur son réseau européen. Cette progression devrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochains mois, selon ses prévisions.

Le plan de restructuration Reboot Plus a entraîné la réduction de la flotte court et moyen-courrier de la compagnie de 42 avions en 2019 à 30 en 2020, mais la reprise des marchés touristiques a favorisé la décision. La location d'un A319 sera prolongée jusqu'en octobre et la mise en service d'un A320 sera avancée à juin, précise Brussels Airlines.