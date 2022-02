Invasion de l'Ukraine - L'industrie allemande redoute une pénurie de matières premières encore plus aiguë

Le président de l'association des chambres de commerce et d'industries en Allemagne (DIHK), Peter Adrian, a précisé que le risque de pénurie était particulièrement élevé pour des substances comme le palladium, utilisé dans la production de catalyseurs automobiles.

Près de trois quarts des entreprises sondées par l'institut munichois Ifo affirmaient en février connaître des problèmes dans la recherche de produits intermédiaires et de matières premières. L'inquiétude est croissante puisque le mois précédent, 67,3% des entreprises nourrissaient les mêmes craintes. Les problèmes sont encore plus criants dans l'industrie automobile et l'ingénierie mécanique avec 89% des entreprises touchées.

"L'espoir d'une reprise ne s'est pas concrétisé", constate Klaus Wohlrabe, responsable des sondages chez Ifo. Lui aussi indique que la pénurie des matériaux s'est accentuée, retardant ainsi une éventuelle relance de l'industrie. "C'est très compliqué actuellement pour les sociétés de convertir un solide carnet de commandes en production réelle", ajoute M. Wohlrabe.