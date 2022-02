Le voyage royal au Congo est reporté «en raison de l’invasion de l’Ukraine»

Philippe, Mathilde, Alexander De Croo, Sophie Wilmès et Meryame Kitir doivent, une fois de plus, reporter leur visite officielle au Congo. Cette fois, en raison de la crise internationale.

Le Roi et la reine, le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Coopération au développement devaient se rendre en visite officielle au Congo, du 6 au 10 mars prochains, à l’invitation du président Félix Tshisekedi. Mais étant donné la situation internationale, ce déplacement est, pour l’heure, annulé. Le Palais royal vient de l’annoncer par communiqué : « En raison de l’invasion de l’Ukraine et de la crise qu’elle génère, il a été décidé, en étroite concertation avec S.E. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la république démocratique du Congo (RDC), de reporter la visite de leurs majestés le Roi et la Reine prévue en RDC du 6 au 10 mars prochain à une date ultérieure. »

À lire aussi Guerre en Ukraine: deux minutes pour tout comprendre aux origines du conflit (vidéo)

Le Roi a pris contact dimanche soir avec le président Tshisekedi, et ils ont convenu de l’impossibilité d’une telle visite bilatérale de cinq jours alors que la guerre est aux portes de l’Europe. Mais l’intention belge reste bien de se rendre prochainement au Congo, nous dit-on, si possible avant l’été.