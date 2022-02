Natation: la Fédération francophone se sépare de son responsable haut niveau À dater de ce 1er mars, Ronald Claes ne sera plus responsable des élites de la natation francophone. Depuis l’été dernier et la non-sélection de Valentine Dumont pour les JO de Tokyo, le conflit était larvé avec ses responsables.

Belga

Par Philippe Vande Weyer Publié le 28/02/2022 à 12:09 Temps de lecture: 2 min

La Fédération francophone de natation (FFBN) va se mettre à la recherche d’un nouveau responsable pour le haut niveau. Ce lundi matin, elle a communiqué qu’elle avait mis un terme au contrat qui la liait à Ronald Claes pour ce poste qu’il quittera officiellement ce mardi 1er mars. Dire que cette nouvelle est une surprise serait exagéré. Depuis l’été dernier et la non-sélection de Valentine Dumont pour les JO de Tokyo en raison d’une erreur administrative de la FFBN, que n’avait pas voulu corriger la commission de sélection du COIB, Claes et sa direction étaient en conflit larvé. Malgré la reconnaissance (forcée) de son erreur par la fédération sur son site internet, l’entraîneur limbourgeois, arrivé à son poste il y a huit ans, conservait une rancœur tenace vis-à-vis de certains de ses responsables. La FFBN a estimé qu’il n’était plus possible de poursuivre la collaboration dans ces conditions.

« Il n’est jamais agréable de prendre ce type de décision », a reconnu Bernard Parez, le président. « Mais il n’y avait plus moyen d’avoir avec Ronald des relations valables et conviviales. Il n’a jamais tourné la page de la non-qualification olympique de Valentine Dumont. Continuer à collaborer dans ces conditions n’était plus possible pour nous. » Responsable du haut niveau à la FFBN depuis 2013, arrivé en provenance d’Irlande où il avait été entraîneur national jusqu’aux JO de Londres 2012, Ronald Claes s’occupait de quelques-uns des meilleurs nageurs francophones notamment au sport-études du Sart-Tilman, dont il était le responsable. Il était devenu rapidement le coach de Valentine Dumont, l’un des grands espoirs de la natation francophone. Il reste à voir désormais quel chemin celle-ci prendra suite au départ de son entraîneur auquel elle avait clairement lié son sort.