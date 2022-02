Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 recule, KBC en tête

Elia (126,30) et Umicore (35,91) s'appréciaient de 1,7 et 0,7%, Aperam (48,96) et Melexis (80,30) abandonnant par contre 2,1 et 1,6%.

AB InBev (56,01) et Ageas (42,38) abandonnaient 3,8% tout comme Solvay (97,72) alors qu'UCB (96,58) était positive de 0,7%, arGEN-X (256,40) et Galapagos (59,52) repassant de 0,1 et 0,3% dans le vert.

Proximus (17,70) et Telenet (30,54) étaient négatives de 2,1 et 0,2%, Orange Belgium (19,14) gagnant par ailleurs 1,7%, ce que perdait bpost (6,14).

Ackermans (167,80) était en hausse de 0,3%, Colruyt (35,45) et Ahold Delhaize (27,05) gagnant 0,5%.

Hors Bel 20, Exmar (5,00) et Euronav (10,14) se distinguaient à nouveau en bondissant de 5,7% et 6,3%, Ekopak (17,46) et Jensen (26,50) gagnant 2,1 et 1,5%.

Bekaert (38,48) et D'Ieteren (139,00) chutaient par contre de 4,4 et 3,5%, Kinepolis (57,15) et Barco (19,95) reculant de 1,8 et 2,3%, Ontex (6,34) et Balta (3,02) de 2,7 et 7,1%.

Celyad (2,49) plongeait de 12,6%, Advicenne (6,20) et Oxurion (1,52) perdant 3,4 et 2,4% tandis que MDxHealth (0,78) et Sequana Medical (6,30) progressaient de 4,8 et 3,3%.