«Kill Fiction», une comédie délirante qui parodie le cinéma d’action américain

Vous aimez vos pièces bien saignantes ? Voire bleues, avec le jus de viande qui gicle dans l’assiette ? Alors, préparez vos babines pour Kill Fiction de David Nobrega, qui manie l’humour bête et méchant au sens littéral de l’expression, puisqu’il s’agit de parodier (et de dégommer) les codes de virilité du cinéma d’action américain. Né en 1991, le jeune auteur a été biberonné à la télé. Schwarzy, Stallone, Eastwood et Chuck Norris ont coulé dans ses veines en même temps que Robert De Niro et son « You talking to me ? » ( Taxi Driver ) façonnaient son idéal masculin.