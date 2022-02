Invasion de l’Ukraine: le Danemark et la Norvège refusent à leur tour de jouer contre la Russie

Les deux pays ont suivi la Pologne, la Suède et la République tchèque.

Après la Pologne, la Suède et la République tchèque, le Danemark et la Norvège ont fait savoir qu’ils refusaient désormais de jouer des rencontres de football face à la Russie, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Terje Svendsen, le président de la fédération norvégienne, a twitté dimanche soir : « Tout comme la Suède, la Pologne et la République tchèque, nous pensons qu’il est hors de question pour le moment de jouer contre la Russie ».

L’équipe féminine des U19 de football figure dans un groupe de qualification pour la Coupe du monde avec la Russie et doit notamment s’y déplacer.

La fédération internationale (FIFA), n’a pas suspendu la Russie. Celle-ci ne peut toutefois plus jouer ses matchs à domicile en Russie, mais sur terrain neutre et à huis clos, et ne peut pas arborer ses symboles nationaux.