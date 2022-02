Conseil d'entreprise extraordinaire mardi chez Mestdagh

La direction y évoquera "l'évolution de la structure de l'entreprise et les accords commerciaux". "Ce double intitulé semble annoncer une réunion décisive pour l'avenir de l'entreprise et de ses travailleurs", expliquent lundi la CNE et le SETCa dans un communiqué commun.

"Nous sommes assez inquiets d'autant que la politique de l'emploi et le régime de travail posent encore problème chez Mestdagh", dénoncent les syndicats. "On a connu une restructuration massive il y a deux ans; 350 emplois sont passés à la trappe. Et aujourd'hui, la situation reste difficile."