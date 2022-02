Menace nucléaire: les armes de dissuasion russes en état de préparation renforcée

Plus précisément, M. Choïgou a mentionné les forces de missiles stratégiques, la flotte du Nord, la flotte du Pacifique et la force aérienne à long rayon d’action. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces de dissuasion sont prêtes au combat.

M. Poutine avait ordonné cette mesure dimanche, en réponse aux « déclarations agressive » des dirigeants des pays de l’Otan à l’égard de la Russie. Le président avait ordonné à M. Choïgou et au chef d’état-major général de placer les troupes de dissuasion « dans un régime spécial de préparation ».

Les forces de dissuasion russes sont un ensemble d’unités dont le but est de décourager une attaque contre la Russie, « y compris en cas de guerre impliquant l’utilisation d’armes nucléaires », selon le ministère de la Défense. Ces forces sont équipées de missiles, de bombardiers stratégiques, de sous-marins et de navires de surface. Sur le plan défensif, elles comprennent un bouclier anti-missile, des systèmes de contrôle spatiaux, de défense antiaérienne et antisatellite.

Le Kremlin a déclaré que l’ordre de Poutine faisait suite à des déclarations « totalement inacceptables » de la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. « Divers représentants à différents niveaux ont fait des déclarations sur d’éventuelles disputes, voire des escarmouches et des affrontements entre l’Otan et la Russie », a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon l’agence de presse Interfax. « Nous trouvons de telles déclarations totalement inacceptables. Je ne voudrais pas nommer les responsables de ces déclarations, mais il s’agissait du ministre britannique des Affaires étrangères. »