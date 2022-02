Deux enfants et leurs parents retrouvés morts dans leur maison d’Awans: ce que l’on sait

C’est un véritable drame qui s’est joué, ce week-end, dans une villa cossue de la rue Commandant Naessens, à Awans (périphérie de Liège). S’inquiétant de ne pas avoir de nouvelles, une connaissance de Michel Mourad (44), kinésithérapeute, a contacté la police locale et des policiers se sont rendus à son domicile ce lundi matin. Ils y ont découvert les corps sans vie de Michel Mourad, de son épouse Candice Harray et de leurs deux adolescents, d’une douzaine et d’une quinzaine d’années. C’est à l’aide d’armes blanches (couteau et hache) que la maman et les deux garçons auraient été tués. Il ressortirait des premiers éléments découverts que Michel Mourad aurait ôté la vie à ses trois proches puis il se serait donné la mort à l’aide d’une scie circulaire, retrouvée près de son corps. Le parquet de Liège ne s’exprimera pas, a exposé sa porte-parole la première substitute Catherine Collignon, avant que la visite des lieux soit terminée. Un magistrat, des experts de la PJF et un médecin-légiste sont arrivés sur place en fin de matinée.