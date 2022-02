Baisse du chômage indemnisé en janvier

Il baisse également dans les toutes les catégories d'âge: de 24,4% chez les moins de 25 ans, de 14,4% chez les 25-49 ans, de 12,4% chez les 50-59 ans et de 5,7% chez les plus de 60 ans.

C'est en Flandre que le chômage a le plus reculé sur une base annuelle (-19,2% ou -28.556 unités). En Wallonie et en région de Bruxelles-Capitale, il a baissé respectivement de 9,8% (-14.411 unités) et 9,2% (-6.488 unités). En janvier, on dénombrait en Région flamande 120.526 chômeurs complets, en Région wallonne 132.479 et en Région de Bruxelles-Capitale 63.745.