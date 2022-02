La guerre d’Ukraine sera-t-elle un nouvel Afghanistan pour la Russie?

S’il est probable que Kiev finira par céder aux assauts de l’armée russe, on peut s’attendre ensuite à une longue résistance mêlant guerre de partisans, harcèlements et résistance passive.

Le 11 décembre 1994, lorsque le Kremlin avait lancé ses troupes à l’assaut de la Tchétchénie, un responsable russe avait déclaré qu’il viendrait à bout de la rébellion en 48 heures. Mais il avait fallu cinq semaines aux forces armées russes, et un déchaînement inouï de violences, de bombardements aériens et d’attaques de tanks, pour s’emparer du palais présidentiel, le 21 janvier 1995. Le conflit dura deux ans et il fut suivi d’un deuxième, plus long encore, en 1999. Grozny fut rasée, la Tchétchénie détruite. Les guerres ne se passent jamais comme prévu. A Grozny hier comme à Kiev aujourd’hui.