Guerre en Ukraine: des combats très violents à Kharkiv, au moins 11 civils décédés et de nombreux blessés

« L’ennemi russe bombarde des quartiers résidentiels », a écrit le gouverneur régional Oleg Sinegoubov sur les réseaux sociaux. « A cause de ces bombardements, toujours en cours, nous ne pouvons pas recourir aux services de secours (…) Actuellement, il y a 11 morts et des dizaines de blessés », a-t-il ajouté.

De fortes explosions se sont produites à Kharkiv, dont les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle après l’entrée de blindés russes dimanche à l’aube. Selon une source militaire occidentale, Kharkiv est le théâtre de violents combats et «les Russes tapent très fort et de manière de plus en plus indiscriminée».

Des versions différentes

«Ce qui se passe actuellement à Kharkiv est un crime de guerre! C’est le génocide du peuple ukrainien», a-t-il accusé lundi, évoquant des tirs «d’artillerie lourde».

«Des dizaines de civils meurent. Cela se produit pendant la journée lorsque les gens vont à la pharmacie, faire les courses, chercher de l’eau», a affirmé le gouverneur, précisant que les quartiers visés n’abritaient pas de «positions des forces armées» ukrainiennes.

«Les militaires russes font tout leur possible» pour «assurer la sécurité des civils» en Ukraine, a affirmé lundi de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point-presse quotidien.