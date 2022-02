Invasion de l’Ukraine: le CIO retire l’Ordre olympique au président russe Vladimir Poutine

Le Comité international olympique a annoncé lundi avoir retiré l’Ordre olympique au président russe Vladimir Poutine à la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes. Il s’agit de la plus haute distinction liée à l’olympisme et a trois niveaux : bronze, argent et or.

Poutine avait obtenu l’Ordre olympique or en 2001. Deux autres dirigeants russes qui ont reçu l’Ordre olympique or en 2014 à la suite des JO d’hiver de Sotchi, Dmitry Chernyshenko et Dmitry Kozak, se voient aussi privés de cette distinction.