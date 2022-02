Le bitcoin pourrait-il remplacer l’euro?

Les « crytpomonnaies » comme le bitcoin reposent sur une technologie innovante, la blockchain, qui permet la vérification et l’enregistrement de transactions dans un registre public, qu’il n’est plus possible ensuite d’altérer – ce qui rend superflue la création d’institutions chargées d’en garantir l’intégrité. Sur cette base, on peut, en théorie, imaginer la mise en circulation et en concurrence de monnaies gérées par leurs utilisateurs eux-mêmes, les agents économiques, entreprises et consommateurs, hors de la tutelle de l’Etat, de la banque centrale et des intermédiaires financiers. Ce scénario est-il crédible ? Autrement dit : le bitcoin ou l’ether pourraient-ils remplacer l’euro et le dollar ?