Seraing: les Métallos ont déjà aligné 15 défenseurs

Conférence de presse d’après-match. Dimanche au stade Arc-en-ciel. Jean-Louis Garcia expose son analyse. Timmy Simons en fait de même. Viennent les questions. Celle-ci, à l’adresse du coach sérésien, concernant la manière d’éviter les barrages. Réponse interpellante : « Nous devons désormais songer à conserver nos distances par rapport au Beerschot et précisément viser les barrages ». Timmy Simons écarquille les yeux et sourit. L’entraîneur de Waregem, aux 94 sélections chez les Diables rouges réalise que son équipe vient moralement d’assurer son maintien. Garcia s’en rend compte et se ressaisit : « Je reste un compétiteur jusqu’au bout ». Il y a intérêt. Surtout avant de recevoir l’ogre brugeois qui a enfilé quatre buts à l’Antwerp. Seraing est-il capable de tenir le coup face à Lang, De Ketelaere ou Dost ? Mais la véritable question que l’on se pose est la suivante : avec une défense aussi perméable, les Métallos ont-ils les atouts suffisants pour éviter la culbute ?