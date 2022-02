Saelemaekers, la confiance malgré un temps de jeu en baisse

En deux ans, Alexis Saelemaekers a bien grandi. L’ancien ket d’Anderlecht s’est affirmé en Serie A, au contact de grands joueurs et sous la coupe du tacticien Stefano Pioli. S’il a très souvent prouvé son utilité et son importance dans le couloir droit de l’animation rossonero, le Belge traverse une période un rien plus délicate. Ce n’est pas une réelle zone de turbulence à proprement parler, mais plutôt une passe lors de laquelle il n’est plus forcément le premier choix. Une situation problématique ? Pas forcément.