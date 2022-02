Yuku, un cas d’école

Si la pandémie n’a pas empêché les créateurs de continuer à travailler, contrairement au « live », c’est aussi parce qu’ils ont l’habitude de fonctionner entre plusieurs studios installés ici et là en Europe. Et qu’en télétravail, ça marche aussi ! Elle aura par contre mis à mal le financement de nombreux projets. Or, en matière d’animation, c’est, en général, ce qui prend le plus de temps.