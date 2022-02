Inval Oekraïne - Un millier de containers bloqués dans les ports belges

Ces contrôles renforcés sont la conséquence des sanctions adoptées la semaine dernière par l'Union européenne contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, avec le soutien du Bélarus. L'interdiction d'exportation porte notamment sur les biens à double usage (civil et militaire), sur les avions, pièces et équipements de l'industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des technologies de raffinage pour l'industrie pétrolière.

Les contrôles sont dans un premier temps menés sur bases des codes des marchandises. Un contrôle physique peut suivre au besoin.