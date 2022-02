Guerre en Ukraine: le CIO demande l’exclusion des athlètes russes et biélorusses

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a de nouveau discuté aujourd’hui du dilemme auquel est confronté à l’heure actuelle le Mouvement olympique après la violation de la Trêve olympique par le gouvernement russe et le gouvernement bélarussien qui le soutient ici.

Le monde sportif continue, au fil des jours, de prôner des sanctions à l’égard de la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. Ce lundi, tout en réaffirmant son souci de « ne pas punir des athlètes pour des décisions prises par leur gouvernement si ces derniers n’y participent pas activement », la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a toutefois recommandé aux fédérations sportives internationales (FI) et aux organisateurs d’événements sportifs de « ne pas inviter ni autoriser la participation d’athlètes et d’officiels russes et biélorusses aux compétitions internationales ».

À lire aussi Guerre en Ukraine: la Fifa exclut la Russie de la Coupe du monde de football

C’est, dit le CIO, parce qu’il est placé face au dilemme « qui ne peut être résolu » de voir de nombreux athlètes ukrainiens dans l’impossibilité de se rendre à ces compétitions, qu’il a édicté cette résolution. « Nous sommes attachés à des compétitions équitables pour tous, sans discrimination d’aucune sorte », précise-t-il. Dans le cas où, pour des raisons organisationnelles, ce ne serait pas possible, il demande à ce qu’aucun sportif ne puisse concourir sous les couleurs de ces deux pays et qu’ils le fassent dès lors en tant qu’athlètes ou équipes neutres. « Aucun symbole, couleur, drapeau ou hymne national (russe ou biélorusse) ne devrait être affiché, hissé ou interprété », ajoute-t-il.