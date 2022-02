L’Ukraine veut intégrer l’UE «sans délai»

Dimanche, Ursula Von der Leyen avait estimé, dans une interview accordée à Euronews, que l’Ukraine avait sa place dans la famille européenne. « Nous avons un processus avec l’Ukraine qui consiste, par exemple, à intégrer le marché ukrainien dans le marché unique, avait souligné la présidente de la Commission européenne. Nous avons également une coopération très étroite sur le plan énergétique. Autant de sujets sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration et au fil du temps. Il y a un sentiment d’appartenance, ils font partie de nous et nous voulons qu’ils nous rejoignent. »

À lire aussi L’Europe va armer l’Ukraine: 450 millions d’euros pour de l’arsenal létal

Une procédure complexe

Quelques heures plus tard, la Commission, par la voix de son porte-parole, a insisté sur la notion de « temps » : l’adhésion est un processus au long cours, dont le déroulement se calcule en années, pas en semaines ni même en mois. Ce qui n’empêche pas, d’ici là, « que l’Europe travaille à approfondir la relation avec l’Ukraine ». Première concrétisation potentielle : l’intégration du réseau ukrainien d’électricité dans celui de l’UE.

Quant à l’éventuelle adhésion à l’Union, elle nécessite des négociations complexes et est soumise à une série de critères. Surtout, elle exige l’aval unanime des 27 Etats membres. « C’est une demande exprimée de longue date par l’Ukraine. Mais il y a différentes opinions et sensibilités au sein de l’Union sur l’élargissement. L’Ukraine va transmettre une demande officielle, la Commission devra exprimer un avis officiel et le Conseil se prononcera », a expliqué lundi Charles Michel. Le président du Conseil européen a par ailleurs annoncé son intention d’inviter le président Volodymyr Zelensky à participer « de façon régulière » aux sommets des dirigeants européens et insisté sur la nécessité de renforcer l’accord d’association conclu entre l’Ukraine et l’UE en 2014.