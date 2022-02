Invasion de l’Ukraine: l’Ukrainienne Svitolina ne veut pas jouer contre la Russe Potapova à Monterrey

La joueuse ukrainienne Elina Svitolina, première tête de série du tournoi de tennis WTA de Monterrey (dur/239.477 dollars) cette semaine au Mexique, refuse de jouer son premier tour face à la Russe Anastasia Potapova mardi. Elle l’a annoncé lundi sur les réseaux sociaux.

Svitolina appelle les organisations du tennis, l’ATP, la WTA et l’ITF, à suivre les recommandations du Comité international olympique et d’accepter les athlètes russes et bélarusses uniquement sous bannière neutre, « sans symboles nationaux, couleurs, drapeaux ou hymnes ».