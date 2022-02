John Turturro: «Aborder un nouveau genre apprend beaucoup»

Il fut le visage de Pino, le raciste détestant les Afro-Américains de Do the Right Thing de Spike Lee. Celui aussi de Jesus Quintana, dans The Big Lebowski des frères Coen. Du frère d’Adrian Monk dans la série du même nom. Ou l’acteur américain de Mia Madre de Nanni Moretti. Mais aussi la tête pensante des films comme Mac (caméra d’or à Cannes, en 1992), Illuminata ou Apprenti Gigolo. John Turturro est de ces artistes qui semblent capables de tout faire, ou presque. Et qui, surtout, continuent de prendre des risques malgré leur carrière établie.