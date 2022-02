Invasion de l'Ukraine - La Hongrie n'autorisera pas le transfert d'armes pour l'Ukraine par son territoire

Cette décision a été prise pour assurer la sécurité des Hongrois à la fois dans leur pays et à la frontière avec l'Ukraine, a indiqué le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto sur Facebook. "Ces livraisons peuvent facilement devenir des cibles d'attaques militaires", a ajouté le ministre. "Notre tâche la plus importante est de garantir la sécurité du pays et de la population hongroise, par conséquent, nous ne devons pas être impliqués dans la guerre qui se déroule à côté", a-t-il affirmé.

Le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell a annoncé que l'Union européenne allait débloquer 450 millions d'euros pour financer l'achat et la livraison d'armes par les États membres à l'Ukraine.