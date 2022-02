Invasion de l’Ukraine: suspendue par la FIFA et l’UEFA, la Russie crie à la «discrimination»

La Fédération russe de football (RFU) a dénoncé lundi une mesure « discriminatoire » après la suspension des équipes nationales et des clubs russes en réaction à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Dans un communiqué, la fédération dit être « en désaccord total avec la décision de la FIFA et de l’UEFA de suspendre les équipes russes » et estime que cette mesure a « un effet discriminatoire et nuit à un grand nombre de sportifs, d’entraîneurs, d’employés de clubs ou de la sélection nationale, et surtout, à des millions de supporters russes et étrangers. »