Les champions de boxe ukrainiens prennent les armes

Nul ne sait encore ce qu’il adviendra de l’Ukraine et de son courageux peuple ne fût-ce qu’à court terme, mais si Vladmir Poutine a déjà réussi une chose à son cerveau défendant, c’est de fédérer le peuple agressé autour de son président, le courageux et exemplaire Volodymyr Zelensky. Et quand on dit le peuple, c’est tout le peuple, la classe aisée ne se soustrayant nullement à son devoir patriotique. Il en va ainsi de boxeurs ou ex-boxeurs qui avaient largement les moyens de se tenir loin des combats, mais ont opté pour se mettre au service de leur pays en ces temps pour le moins troublés.