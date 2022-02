Union Saint-Gilloise: cinq matches pour préparer les Playoffs 1

Un cataclysme : c’est ce qui devrait s’abattre sur l’Union pour que celle-ci ne se retrouve pas en Playoffs 1 au mois de mai prochain. Concrètement, il faudrait que les Saint-Gillois (qui ont un goal-average de + 40) perdent leurs cinq prochains matches sur des scores fleuve. Et que dans le même temps, les Sang et Or malinois (qui sont à +2) remportent leurs six derniers matches (ils comptent une rencontre jouée en moins) sur des marques tout aussi lourdes. Autant dire que l’affaire est dans le sac pour l’USG qui peut d’ores et déjà se mettre à préparer les Playoffs 1. Il s’agira désormais d’effectuer les bons réglages d’ici à la fin de la phase classique.

1 Jouer avec une étiquette de favorite