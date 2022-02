Crime d’agression? Un tribunal pénal international spécial pour Poutine

Pour l’avocat international Philippe Sands, il faut aller plus loin et plus vite contre Poutine. Il propose d’instaurer un tribunal pénal international spécial pour enquêter sur le dirigeant russe et ses acolytes pour leur crime d’agression.

Le recours à la force militaire de la part de la Russie n’en est donc pas à ses prémices dans ces régions, même si, du point de vue des Européens qui ont vécu pendant trois générations sans connaître de force militaire d’une telle ampleur, les événements de la semaine dernière ont constitué un véritable choc. L’histoire ne s’efface pas si facilement et il en faut peu pour raviver les souvenirs. En revanche, il existe désormais des règles pour nous protéger de tels agissements, comme en témoigne la Charte des Nations unies qui constitue ce qui se rapproche le plus d’une constitution internationale. Poutine a piétiné les fondements même de cette Charte. Son discours télévisé regorgeait de raisons fallacieuses censées justifier une invasion : Une grande Russie, une fausse Ukraine, une Ukraine nazie, un génocide commis contre l’ethnie russe, etc. Ce n’est pas la première fois que de telles revendications sont invoquées. En leur temps, elles avaient déjà motivé les accords nazis de Munich 1938 ou encore les projets de Grande Serbie de Slobodan Milosevic.

La décision prise par le Président Vladimir Poutine de s’attaquer à l’Ukraine constitue la plus grave remise en question de l’ordre international de l’après 1945. Ce dernier s’appuie sur l’idée d’un État de droit et de principes d’autodétermination pour tous les peuples et d’interdiction du recours à la force. Ce n’est pas la première fois que la Russie s’intéresse militairement aux territoires qu’elle entend à présent occuper : en septembre 1914, la Russie avait ainsi occupé la ville de Lviv, provoquant l’exode de dizaines de milliers de personnes vers l’ouest, dont mon grand-père âgé à l’époque de dix ans. En septembre 1939, l’Union soviétique a porté une nouvelle attaque, puis de nouveau à l’été 1944, restant au pouvoir jusqu’à l’indépendance de l’Ukraine en 1991.

Poutine a fait un pari, espérant que l’Occident céderait. À la suite de différents échecs, notamment une guerre illégale et manquée en Irak, et le récent effondrement de la volonté politique en Afghanistan, ainsi que l’adoption des capitaux des oligarques et la dépendance au gaz russe, il espère que l’Occident n’aura pas le courage de s’opposer à ses agissements. Il a peut-être raison, mais son pari pose un grave problème, que les sanctions et les mesures financières à elles seules ne peuvent en aucun cas résoudre.

Il faut aller beaucoup plus loin et agir vite. Face à une violation aussi flagrante des règles, il est légitime d’agir conjointement pour protéger l’Ukraine et les droits fondamentaux de sa population en offrant du matériel militaire, en prenant des mesures pour empêcher la Russie de recourir à sa puissance aérienne et, enfin, en envoyant des troupes sur le terrain pour faire respecter les zones de sécurité et tracer les lignes que la Russie ne doit en aucun cas franchir.

Une autre question ne doit pas être ignorée : celle de la criminalité, même si je ne suis pas naïf concernant ces étiquettes. Le recours à la force militaire par Poutine est un crime d’agression, une guerre illégale, un concept qui a vu le jour à Nuremberg sous le terme de « crimes contre la paix ». Les images horribles qui semblent montrer des civils pris pour cible constituent un crime de guerre, voire un crime contre l’humanité (concept juridique dont les origines, comme le terme de génocide, remontent à la ville de Lviv). La Cour pénale internationale, qui découle du Tribunal de Nuremberg, est compétente pour certains de ces crimes (crimes de guerre et crimes contre l’humanité, mais pas les crimes d’agression) commis sur le territoire de l’Ukraine. Les Russes sont soumis à sa juridiction. Tout Président qu’il est, Poutine ne dispose d’aucune immunité. Procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan est en mesure d’ouvrir une enquête formelle et, si les preuves le justifient et que les juges l’autorisent, de rédiger un acte d’accusation et d’engager des poursuites.

Pour autant, la Cour pénale internationale souffre d’une lacune. En effet, ses compétences ne s’étendent pas encore aux crimes d’agression perpétrés sur le territoire de l’Ukraine. Pourquoi ne pas instaurer un tribunal pénal international spécialisé pour enquêter sur Poutine et ses acolytes pour ce crime ? Après tout, c’est un juriste soviétique du nom d’Aron Trainin qui a travaillé en coulisse pour intégrer les « crimes contre la paix » au droit international. Comme l’a noté Francine Hirsch dans son ouvrage intitulé Soviet Judgment at Nuremberg, ce sont en grande partie les idées de Trainin qui ont persuadé les Américains et les Britanniques d’inscrire les « crimes contre la paix » dans le statut de Nuremberg et dans les actes d’accusation contre les accusés allemands.

Poutine connaît bien Nuremberg : son frère aîné est mort lors du siège de Leningrad à l’âge de deux ans et il semble être un défenseur du célèbre jugement de 1946. Il y a trois ans, il a fustigé le Parlement européen pour avoir contesté les conclusions du tribunal, selon lequel la « trahison de Munich » de 1938 a entraîné toute cette horreur, permettant l’annexion des territoires tchèques dans l’espoir désespéré d’apaiser Hitler.