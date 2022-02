Le sponsor wallon reste frileux par rapport au vélo

La course fait son entrée en Wallonie ce mardi avec le Grand Prix Samyn désormais course d’ouverture avérée dans le processus du calendrier officiel. Et ce n’est pas une injure de prétendre que l’épreuve dessinée par Jean-Luc Vandenbroucke entre Quaregnon et Dour est la « plus flamande des courses wallonnes ».

Car c’est bien le cas, par la présence des pavés, d’une procession de monts, d’un vent parfois repoussant, de conditions climatiques souvent précaires, ce qui ne sera pas le cas cette année.