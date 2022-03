Les supporters du Standard seront de retour mercredi face au Beerschot

Le match de mercredi (18h45) entre le Standard et le Beerschot marquera le retour du public à Sclessin, après les deux rencontres à huis clos décrétées par le conseil disciplinaire de l’Union belge à la suite des incidents qui avaient émaillé, le 5 décembre 2021, le choc wallon face à Charleroi. Et si les 21.000 abonnés pourront avoir accès au stade, après la levée des mesures prises en interne par le club (fermeture du 1er étage des tribunes 3 et 4, mais aussi l’arrêt de la vente de tickets pour les matches à domicile), les supporters liégeois, excédés par la tournure des événements, ne devraient pas être très nombreux au rendez-vous. Ce qui n’empêche que vu le contexte actuel, le rendez-vous face à la lanterne rouge anversoise sera placé sous très haute surveillance, les principaux groupes d’animation n’entendant pas relâcher la pression mise sur le président Bruno Venanzi. Qui dimanche, a fait preuve de pas mal de dérision en répondant à Michel Louwagie, le manager de La Gantoise, qui s’en était pris à l’arbitre en hurlant depuis la tribune principale un « Vendu, Lardot, vendu », qu’il n’avait plus d’argent pour le faire. Et plus d’argent non plus pour procéder au licenciement de Luka Elsner, qui sera toujours présent mercredi sur le banc liégeois, le match importantissime contre le Beerschot arrivant qui plus est tellement vite qu’aucun changement ne sera acté avant… mercredi soir. En attendant, si la manifestation organisée dimanche à l’initiative des Ultras Inferno, du Publik Hysterik et du Hell Side s’est déroulée de manière pacifiste, comme ces groupes l’avaient demandé, même si quelques volets de la billetterie située en devanture de la tribune principale ont été arrachés et que certains ont tenté, sans y parvenir, à y bouter le feu. Après le match, la grille d’entrée a aussi été fortement secouée avant que des combis et une autopompe ne soient dépêchés dans la rue de la Centrale pour disperser les supporters rouches encore présents à cette heure-là devant le stade.

Aucune place en vente pour Charleroi avant jeudi

Lundi, le Standard et Charleroi ont échangé quant au dispositif à mettre en place avant le choc wallon de dimanche (18h30) au Stade du Pays de Charleroi. Là où, d’habitude, le club liégeois dispose de 1.200 ou 1.300 tickets pour ses supporters, ceux-ci ne seront que 1.000 dimanche, selon l’accord négocié entre la Ville de Charleroi, les polices et le Sporting. Et 1.000 normalement. C’est que suite à une ordonnance des autorités, les billets ne seront effectivement distribués aux clubs de supporters du Standard qu’à partir de jeudi, leur délivrance étant conditionnée au bon déroulement du match de mercredi face au Beerschot.