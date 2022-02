Guerre en Ukraine: les marchés ballottés par les sanctions

Après l’annonce ce week-end d’un nouveau train de sanctions européennes frappant la Russie – exclusion des plus grandes banques russes du système Swift, bannissement de toute transaction avec la Banque centrale de Russie –, on savait que la journée sur les Bourses mondiales serait chahutée. Les principales places financières européennes ont toutefois limité leurs pertes : – 1,16 % à Bruxelles, – 1,40 % à Paris, – 0,73 % à Francfort et – 0,42 % à Londres. A New York, Wall Street a ouvert la séance en baisse (– 1,10 % pour le Dow Jones et – 0,43 % pour le Nasdaq).