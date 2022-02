L’UEFA et la FIFA bannissent la Russie

Mises sous pression par plusieurs fédérations, les deux plus grandes instances du football mondial ont décidé de frapper fort : la Russie est exclue du Mondial 2022 et de toutes les compétitions européennes

Certains n’y verront que des sanctions de façade, car ce qui se joue en Ukraine en ce moment dépasse de toute façon les frontières du football. Mais dans leur champ d’action, l’UEFA et la FIFA ont un pouvoir colossal qu’elles ont par le passé utilisé avec parcimonie. Lundi, les deux plus grandes fédérations du football ont cette fois-ci décidé de frapper fort pour isoler la Russie et l’écarter durablement du rectangle vert.