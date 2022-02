Les Lions rattrapés par leurs limites et battus une deuxième fois par la Lettonie

Deux duels en 72h et deux défaites face à la Lettonie, qui n’était pas supérieure en l’absence de ses joueurs NBA et d’Euroleague : les Lions referment la 2e fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde qu’ils rêvent de découvrir l’année prochaine aussi déçus qu’ils avaient bouclé la première enthousiastes, invaincus et en tête de leur groupe après les succès initiaux en Slovaquie et surtout face à la Serbie. Cet exploit, pour réellement compter, exigeait confirmation en conquérant au minimum un succès contre les Lettons. Malgré deux matches courageux, à défaut d’aboutis, les Belges n’y sont donc pas parvenus. Et malgré de nombreuses circonstances atténuantes, leurs regrets risquent d’être éternels tant l’expérience a démontré que dans ce genre de campagne étalée sur 6 fenêtres, une défaite évitable est très compliquée à rattraper.

Contrairement à vendredi, où les Lions auraient réalisé le parfait « hold-up » s’ils avaient émergé d’un match perdu d’1 point sur l’ultime possession, ils n’ont pas manqué leur entame à Riga et ne s’y sont jamais laissé distancer. Même l’écart final trompeur puisqu’ils menaient 59-61 après deux tirs primés remarquables d’Obosahan, leader admirable, et de Mwema, dont le physique avait cruellement manqué (dos bloqué) 3 jours plus tôt. Mais il restait à gérer les dernières possessions. Et c’est tout le contraire qui s’est produit : une 13e perte de balle, de nouvelles erreurs d’inattention et toujours ce manque de réussite, à l’image des 22 tirs à distance sur 32 tentés, le plus souvent ouverts et bien amenés, qui n’ont pas daigné transpercer l’anneau. Ajoutés aux 9 lancers manqués sur 26, pour 13 déjà vendredi, cela fait beaucoup. Trop si on rappelle les blessures de l’axe majeur Van Rossom – Bako, mais aussi de Tabu, De Zeeuw, Salumu et même Van Vliet, qui s’est tordu la cheville après 10 minutes de jeu.