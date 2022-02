Marc Delire vêtu du maillot du Standard dans «La Tribune»: «Avec lui, on ressemble notamment à Calimero»

« J’ai préféré opter pour un maillot magique. En effet, avec lui, on peut ressembler à énormément de choses. Il s’agit du maillot du Standard.

Grâce à un maillot rouge comme ça, on pourrait ressembler à une tomate. Oui, bravo Arnaud (NDLR Bodart) parce que tu en as reçu beaucoup ces derniers temps.

On pourrait ressembler aussi à un chaperon rouge. C’est logique quand on se fait bouffer par tout le monde, même par des Buffalos à qui on a cassé deux pattes et crevé un œil.

On pourrait également ressembler à Calimero. Vous imaginez la magie de ce maillot rouge qui vous fait penser à un poussin noir !

Et puis, on pourrait ressembler à un clown, mais ça ne va qu’à deux personnes et il faut un petit accessoire nasal.