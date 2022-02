Le monde ça se sauve, ça ne se détruit pas

Une folie, une absurdité sans nom, une irresponsabilité totale ! Il y a tant de raisons de hurler sa colère, pour ne pas dire son désespoir. A cause de cet homme nourri de ses frustrations et de sa détestation des autres, entouré de personnages engraissés par le pouvoir et soutenu par les plus falots de l’Occident, l’Europe est plongée dans la guerre, une partie de l’humanité est suspendue à une menace nucléaire et les fragiles équilibres rétablis vaille que vaille après la pandémie sont totalement bouleversés.

Il y a, oui, mille raisons de vouer l’homme du Kremlin et ses servants aux gémonies, mais ce lundi, il y en a une en particulier qui disait toute l’absurdité de ceux qui pensent que le pouvoir est fait pour servir leurs délires plutôt que de servir les citoyens dont ils ont la charge et de la terre dont ils sont les passagers.