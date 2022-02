Guerre en Ukraine: après l’ordre olympique, Vladimir Poutine perd sa ceintune noire de taekwondo

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a recommandé lundi de bannir les Russes et les Bélarusses des compétitions sportives, après l’invasion russe en Ukraine. Dans la foulée, le président russe Vladimir Poutine a perdu une de ses plus belles récompenses sportives.

Tout d’abord, le CIO a annoncé lui avoir retiré l’Ordre olympique. Il s’agit de la plus haute distinction liée à l’olympisme et a trois niveaux : bronze, argent et or. Ensuite, la fédération mondiale de taekwondo a affirmé qu’il n’était plus en possession de la ceinture noire de la discipline !