Inondations meurtrières en Australie: les habitants obligés de se réfugier sur les toits (photos et vidéo)

Les inondations meurtrières redescendaient la côte orientale de l’Australie mardi, obligeant les habitants à se réfugier sur les toits et sur les ponts et poussant les autorités à demander à des dizaines de milliers de personnes d’évacuer. Au total, plus de 150.000 personnes sont concernées par les ordres d’évacuation, selon un décompte de l’AFP.

Plus au sud, les habitants de Sydney subissait une nouvelle journée de pluie diluvienne et étaient priés de se préparer à des « inondations majeures ».

A Byron Bay, station prisée par les surfeurs, Hannah Leser a célébré son mariage ce week-end avec 150 invités. Mais les amoureux ont passé le lendemain de noce à sauver des amis bloqués dans les villes voisines de Ballina et Mullumbimby à l’aide d’un 4x4 emprunté. Une trentaine de personnes campent dans la maison où ils devaient passer leur lune de miel. « C’est le chaos, mais tous nos amis et nos familles sont saufs », a-t-elle raconté à l’AFP. « Ce n’est pas la lune de miel que j’attendais, mais c’est ainsi ».

L’Australie a été durement touchée par le changement climatique : les sécheresses, les feux de brousse meurtriers, les épisodes de blanchiment de la Grande Barrière de corail et les inondations sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en raison de l’évolution du climat mondial.