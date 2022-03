Le geste honteux d’un supporter espagnol: il mime un singe juste devant un joueur adverse qui vient d’être remplacé (vidéo)

Les années passent mais les mentalités de certains individus ne semblent toujours pas évoluer. Ce lundi soir, la rencontre de Liga entre Grenade et Cadix a prouvé que la bêtise humaine était bel et bien toujours ancrée dans les gradins des stades de football. Pour les amateurs du championnat espagnol, cette joute entre deux concurrents au maintien s’est soldée par un score nul et vierge. Mais l’important n’était pas là ce lundi.

Si ce match n’a pas offert de grand moment de football, il a malheureusement été entaché par une scène de racisme comme on aimerait ne plus jamais en voir. Peu après l’heure de jeu, le défenseur de Cadix Carlos Akapo a cédé sa place à Ivan Alejo. Mais, alors que l’international équato-guinéen faisait le tour du terrain pour rejoindre son banc, il a été interpellé par un supporter de Grenade. Et ce dernier n’a pas hésité à mimer un singe tout en s’adressant à l’arrière de 28 ans, qui est resté d’un calme olympien face à cette provocation honteuse. Une scène qui, fort heureusement, a été capturée par les caméras et qui ne devrait pas rester sans sanction.

Le club visité a d’ores et déjà réagi face à cette polémique qui enflait. Formellement identifié, l’auteur de ce geste devrait être poursuivi, aussi bien par le club de son cœur que par la Ligue espagnole. « Granada CF condamne fermement tout acte de racisme et ne tolérera dans son stade aucun comportement qui reflète une attitude intolérante ou discriminatoire envers les joueurs ou les supporters qui viennent dans notre stade », a expliqué le club dans un communiqué publié quelques heures à peine après les faits. « Le club a ouvert une enquête et prendra les mesures appropriées pour sanctionner fermement ces comportements qui ne représentent pas les valeurs de Granada CF ou de ses fans. »